В «ДНР»: В притоке Кальмиуса утонула женщина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в притоке Кальмиуса утонула женщина. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», несчастный случай произошел 9 июня в Петровском районе Донецка – на реке Осыковая, что является притоком Кальмиуса. «Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки извлекли на берег тело женщины 1944 года рождения, жительницы г. Донецка», – сообщают в «МЧС».
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