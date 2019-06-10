Три реформы для экономического прорыва Украины: Мнение эксперта. Новости

ВВП Украины растет 12 кварталов подряд – с апреля 2016 года, но темпы роста пока недостаточны для экономического прорыва. По мнению президента Украналитцентра Александр Охрименко, для ускорения роста экономики Украине нужно совершить ряд реформ. Об этом эксперт рассказал «Сегодня».

«Главных – три. Первая – открытие рынка сельхозземли с продажей ее в частные руки либо арендой на долгий срок – до 49 лет. Это повысит урожайность за счет внедрения инвесторами современных технологий в растениеводстве и животноводстве. Наш рынок сбыта – прежде всего Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, он многомиллиардный. (Но открытие рынка земли весьма неоднозначно воспринимается обществом и политиками. Противники в этом усматривают угрозу разбазаривания своих пахотных черноземов, – авт.). Вторая реформа – развитие машиностроения, в первую очередь производственная кооперация: поставка деталей и узлов, а не готовых изделий. Так много лет успешно работает промышленность Польши, Турции. Третья – устранение коррупции и создание долгосрочных "правил игры" для инвесторов», – рассказал Охрименко.

Он подсчитал, что если эти реформы будут внедрены, через пять лет ВВП Украины будет расти не на 3% в год, а вдвое быстрее.