В Киеве задержали уроженца Донецка, который сбывал кокаин в зону проведения ООС. Новости

Правоохранители задержали мужчину, который сбывал кокаин в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) и в Киеве. Мужчина продавал наркотик через курьеров. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину в автомобиле при попытке сбыта наркотиков.

«В ходе проведения обыска в салоне, злоумышленник выбросил из транспортного средства пакет с 200 граммами порошкообразного вещества белого цвета. Проведенный специалистом Службы безопасности Украины экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество – это кокаин. Установлено, что злоумышленник – 45-летний уроженец Донецка, который переправлял наркотики в Украину из стран Европы и через сеть курьеров распространял их на территории столичного региона и зоны ООС. Стоимость изъятого кокаина по ценам "черного" рынка составляет 10 тыс. долл. США», – сообщили в пресс-службе.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.