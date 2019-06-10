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В Дружковке столкнулись авто и мотоцикл: Есть пострадавшие (Фото). Новости

В Дружковке столкнулись авто и мотоцикл: Есть пострадавшие (Фото)

10.06.19 15:59dnl.dn.uaНовости

Фото: Дружковка на ладонях

В Дружковке (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы.

Авария произошла на пр. Космонавтов, напротив конечной остановки маршруток: столкнулись автомобиль ВАЗ и мотоцикл.

На место происшествия прибыли «скорая помощь» и сотрудники полиции. В результате столкновения водитель мотоцикла – 18-летний парень – получил ссадины и ушибы. У пассажира мотоцикла – 16-летней девушки – помимо ссадин и ушибов, перелом ноги. Водитель авто не пострадал.

Полиция выясняет все подробности ДТП.

Источник: Дружковка на ладонях

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