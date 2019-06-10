Книгу «Донбасс и Мирные» презентовали в Одессе. Новости

Фонд Рината Ахметова презентовал в Одессе фотокнигу «Донбасс и Мирные» о трагедии на востоке Украине и передал экземпляры изданий на трех языках в фонд Одесской национальной научной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Предваряя презентацию, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова Елена Зубкова рассказала, что вооруженный конфликт на Донбассе считается сегодня крупнейшим в мире и отметила, что о нем, вопреки масштабам трагедии, многие знают мало. Чтобы люди смогли понять, что происходит сейчас на востоке Украины, Фонд Рината Ахметова издал фотокнигу «Донбасс и Мирные» и выпустил серию роликов с монологами детей, которые живут посреди страха, ужаса, стрельбы и смерти.

«Это книга о мирных людях, об их воле, мужестве и желании жить, об их надеждах», – сказала Елена Зубкова.

Заместитель генерального директора одесской национальной научной библиотеки Ольга Бельницкая поблагодарила Фонд за книги и отметила важность подобного рода изданий: «По сути, это даже не книга, это свидетельство – документ, который зафиксировал страдания людей, их переживания, страхи и надежды. Думаю, книга будет интересна как обычным читателям, так и представителям науки».

Одесская национальная научная библиотека стала второй из 12 государственных библиотек в стране, где с книгой «Донбасс и Мирные» сможет ознакомиться любой желающий.

«Никакая статистика, даже самая ужасная, не сравнится со слезами и переживаниями детей. Поэтому Фонд издал фотокнигу и подготовил серию видеомонологов "Война глазами детей". Это истории жизни, силы и стойкости мирных на Донбассе», – отметили в пресс-службе.

«Донбасс и Мирные» – это летопись страшных событий, которые в наши дни происходят в центре Европы. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий. Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О том, как люди выживают с надеждой на мир.