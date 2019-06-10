В Старобельске столкнулись мотоцикл и велосипед (Фото). Новости

В Старобельске (Луганская обл.) сегодня, 10 июня, столкнулись мотоцикл и велосипед.

ДТП произошло в районе предприятия «Старобельсквода» около 8:20. Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Артем Крысенко, водитель мотоцикла Viper зацепил велосипедиста, который ехал в попутном направлении в сторону Старобельска.

Как сообщили полиции очевидцы события, мотоциклист собирался сделать маневр обгона, но зацепил велосипедиста и несколько метров протащил за собой.

Оба участника ДТП доставлены в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Источник: Старобельские новости