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В Старобельске столкнулись мотоцикл и велосипед (Фото). Новости

В Старобельске столкнулись мотоцикл и велосипед (Фото)

10.06.19 15:49dnews.dn.uaНовости

Фото: Старобельские новости

В Старобельске (Луганская обл.) сегодня, 10 июня, столкнулись мотоцикл и велосипед.

ДТП произошло в районе предприятия «Старобельсквода» около 8:20. Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Артем Крысенко, водитель мотоцикла Viper зацепил велосипедиста, который ехал в попутном направлении в сторону Старобельска.

Как сообщили полиции очевидцы события, мотоциклист собирался сделать маневр обгона, но зацепил велосипедиста и несколько метров протащил за собой. 

Оба участника ДТП доставлены в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Источник: Старобельские новости

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