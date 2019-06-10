В штабе ООС рассказали об учениях по распоряжению Сырского (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил продолжаются практические тренировки с привлечением артиллерийских подразделений, находящихся в районах отвода. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как рассказали в штабе, по распоряжению командующего Объединенных сил Александра Сырского проведены очередные комплексные инструкторско-методические занятия по применению по назначению самоходно-артиллерийского подразделения 2С7 «Пион», проведению артиллерийской разведки с привлечением современных БПЛА, обустройству быта подразделений в районе отвода, осуществлению маскировки и ремонта артиллерийской техники в полевых условиях.
Во время занятий артиллеристы и инженеры продемонстрировали быструю и умелые навыки по эвакуации техники с поля боя. А военные медики отработали экстренную эвакуацию раненых и элементы предоставления домедицинской помощи.
Александр Сырский оценил слаженность в действиях привлеченных к учениям подразделений и убедился в профессионализме подчиненного личного состава. Также он подчеркнул необходимость постоянного улучшения условий проживания украинских военных в районах отвода и совершенствования боевой подготовки личного состава.
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