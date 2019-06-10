Отравление грибами в Луганске: Погибли брат и сестра. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске после употребления собранных грибов умерли два человека. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», на минувшей неделе 57-летняя жительница Луганска в лесополосе в районе кв. Южный собирала грибы, предположительно – сыроежки. Придя домой, женщина их отварила, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном. Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали «скорую помощь». До приезда медиков предприняли попытки промывания желудка.

Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи «республиканской» клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: «острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза».

На следующий день состояние брата и сестры резко ухудшилось, медикам спасти их не удалось – была констатирована смерть. Состояние 35-летнего мужчины – средней тяжести.

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