Ситуация в пунктах пропуска днем 10 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«sam»: «"Каргилл", сегодня на 11:00, еще ночующие не все проехали. Пропускают также по 6 машин – 3 из льготки, 3 из основной. Приехали ночевать еще вчера в 16:00, на ночевку остались примерно 55-е – 60-е. Позади очередь 150-200 машин, кто там в конце сейчас стоят, сегодня уже не проедут»;

«sam»: «12:26. "Каргилл" вчерашняя ночевка почти вся проехала, на 13:00-13:30 точно проедут. Общую очередь не видно конца вообще, говорят пошел слух что сзади 600 машин, кто собирается ехать – лучше воздержаться»;

«Администратор»: «12:30. "Каргилл" – Марьинка. В 8:00 с Южного автовокзала выехали, в 8:45 прошли ДНР, пропускали очень быстро. Приехали на украинский в 9:20, "нулевой" прошли сравнительно быстро, а на таможне простояли до 11:00. В принципе, терпимо».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Vladimir: «11:11. Вчера родители выехали из Донецка в 5 утра, день стояли, ночь ночевали. Еленовку проехали в 10 утра и через 30 минут уже выезжали из Новотроицка»;

«Администратор»: «12:05. Сегодня ночевал в Еленовке, в 3 ночи выехал занимать очередь, был примерно 60. Поехал на Новотроицкое, в 6 был перед блокпостом примерно 60, льготы примерно треть. Пропускают раз в 10-15 минут 5 с обычной очереди, 3 с льготы. В 9:45 прошел ДНР, в 10:45 Украину. Всем терпения! Занимать очередь в Еленовке в Украину уже нет смысла – 100% не успеете».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Нина: «12:57. В Октябре в льготе стояли с 9, проехали в 12:40 и выехали в 12:50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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