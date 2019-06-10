На Донетчине разыскивают 13-летнего мальчика (Фото). Новости

Правоохранители Мариуполя (Донецкая обл.) разыскивают мальчика 2005 года рождения. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«Кальмиусским отделением полиции устанавливается местонахождение пропавшего Покровского Валерия Андреевича, 21.10.2005 года рождения. 9 июня 2019 года, около 9:00 утра парень самовольно покинул Детский центр "Добрый самарянин" и до настоящего времени не вернулся», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области

Приметы: на вид 13-14 лет, плотного телосложения, рост 155-160 см, волосы короткие светлые с щетиной.

«Если у вас есть какие-либо информация о местонахождении разыскиваемого парня, просим обратиться по телефонам: 0673793660, 0982342334 или 067-461-22-06», – обратились в полиции.