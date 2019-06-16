Супруги-переселенцы в суде доказали незаконность приостановки выплаты пенсии. Новости

Супружеская пара пенсионеров-переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Луганска при помощи правозащитников в суде доказали незаконность действий Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по приостановлению им пенсий. Об этом сообщает благотворительный фонд «Восток-SOS».

«Еще одна наша победа против незаконных действий ПФУ о незаконном приостановлении пенсии ВПЛ», – говорится в сообщении.

Так, в январе 2019 году в г. Рубежное (Луганская обл.) в юридическую приемную фонда обратились супруги пенсионеров ВПЛ, которые сейчас временно проживают в Рубежном, с жалобой, что Рубежанское объединенное управление ПФУ в Луганской области приостановило выплачивать им пенсии по возрасту.

По факту поданной жалобы правозащитники обратились в ПФУ с требованием возобновить выплаты пенсий, указав неправомерность таких действий со ссылкой на нормы национального и европейского законодательства. После того, как ПФУ отказался возобновить выплату пенсии пожилой паре, было принято решение защищать их права в суде.

8 февраля 2019 года правозащитники направили в два исковых заявления в Луганский окружной административный суд с требованиями признать действия ПФУ незаконными и обязать его восстановить выплатить пенсию. Судом было возбуждено два административных дела №№ 360/551/19 и 360/552/19.

А в мае 2019 года судом было вынесено два решения, по которым действия ПФУ о приостановлении пенсии супружеской паре пенсионеров были признаны незаконными, также суд обязал ПФУ возобновить выплату незаконно прекращенных пенсий.

«Наконец в июне 2019 года, после того, как Первый апелляционный административный суд вернул апелляционные жалобы ПФУ, решение вступили в законную силу», – добавили в фонде.

В настоящее время в ПФУ направлены заявления о добровольном исполнении решения суда о восстановлении выплаты пенсий. «Так как умышленное неисполнение судебного решения это преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 382 УК Украины», – резюмировали в «Восток-SOS».

Напомним, в Украине решений суда по приостановке пенсионных выплат ВПЛ, произошедшей в мае 2018 года, на сегодня очень много и они требуют выполнения. При этом судебная практика, по состоянию на текущее время, демонстрирует разное понимание, кто должен фактически выполнять решение суда, если дело касается пенсионных выплат.

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