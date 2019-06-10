Пьяный и без прав: Житель Лисичанска въехал в магазин и пытался дать взятку полицейским (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные установили водителя, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, происшествие произошло в ночь с 8 на 9 июня около полуночи. «Инспекторы получили вызов о ДТП без травмированных на улице Октябрьской. Экипаж, который прибыл на вызов через несколько минут, автомобиль на месте уже не обнаружил. Патрульные начали выяснять обстоятельства происшествия. Оказалось, что водитель ВАЗ 21104 наехал на порог магазина, вызвал по телефону другого водителя на автомобиле, который его взял на буксир и потащил домой. Заявительница предоставила патрульным описание пропавшего авто и отметила, что оно имеет значительные повреждения передней левой части», – говорится в сообщении.

По полученной информации патрульные быстро нашли автомобиль нарушителя. Мужчина, находившийся за рулем, имел явные признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтвердил врач во время медосмотра. К тому же, водитель управлял автомобилем без водительского удостоверения.

Кроме того, как сообщается, при составлении административных материалов мужчина, пытаясь избежать ответственности за правонарушения, неоднократно предлагал инспекторам деньги за несоставление материалов. «Полицейские предупредили его о возможной ответственности, но гражданин не реагировал на замечания. Поскольку предложение неправомерной выгоды – уголовное преступление, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу», – рассказали в полиции.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов: по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП), ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления либо не предъявило их) и ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Также за предложение неправомерной выгоды мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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