В Украине начали начислять пеню за долги по коммуналке. Новости

В Украине начали начислять пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая. Соответствующие нормы содержатся в законе «О жилищно-коммунальных услугах», сегодня, 10 июня, передает «РБК – Украина».

Так, согласно ст. 26 закона, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. «Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги», – говорится в тексте закона.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому «пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг». «Пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 01.05.2019», – говорится в разъяснении Минрегиона.

Напомним, с 1 мая введен в действие закон «О жилищно-коммунальных услугах» в новой редакции. В связи с этим украинцев ожидает целый ряд изменений в начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в расчетах за ЖКУ.

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