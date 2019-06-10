Рост средней зарплаты в регионах Украины: Донетчина – в лидерах, Луганщина – в аутсайдерах. Новости

В регионах Украины заработная плата растет на 5-10% быстрее пенсии. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как выросла средняя зарплата в регионах за последний год, с апреля 2018 по апрель 2019 года. «В среднем по стране этот показатель вырос на 21%, с 8 480 грн до 10 269 грн. Анализ сделан на основании данных Службы статистики, которая исследует предприятия с числом 10 и более работников. В то же время, более точными являются данные Пенсионного фонда, которые показывают значительно меньший показатель зарплаты в стране. Однако темпы роста заработной платы, что по Госстату, что по ПФ, отличаются не существенно», – написал Дорошенко.

Эксперт отметил, что на основании анализа данных официальной статистики можно выделить 12 регионов, где рост размера средней зарплаты за последний год выше среднего показателя по стране, или равен ему:

Днепропетровская и Киевская области – на 25%;

Тернопольская – на 24%;

Черниговская – на 23%;

Донецкая , Ровенская и Харьковская – на 22%;

, Ровенская и Харьковская – на 22%; Волынская, Николаевская, Полтавская, Черкасская области и город Киев – на 21%.

В 13 регионах рост средней зарплаты был ниже среднего показателя по стране:

Житомирская и Херсонская области – на 16%;

Кировоградская и Сумская – на 17%;

Львовская, Одесская и Хмельницкая – на 18%;

Винницкая область, Закарпатье и Ивано-Франковская – на 19%;

Запорожье, Луганская область и Буковина – на 20%.

При этом Дорошенко отмечает, что по состоянию на апрель текущего года в Киеве самый высокий показатель средней зарплаты – 15 876 грн, а на Херсонщине самый низкий – 7 695 грн.

По состоянию на апрель этого года средняя зарплата по стране составила 10 269 грн. Только в 4 областях этот показатель выше, а именно: в Киеве – 15 876 грн, в Донецкой области – 12 134 грн, Киевской области – 10 666 грн и Днепропетровской области – 10 590 грн.

Во всех других областях средние зарплаты ниже, чем средний показатель по стране. В том числе в Луганской области, где он составляет 8 297 грн.

Также эксперт напомнил, что в апреле прошлого года самая низкая средняя зарплата была на Буковине – 6 394 грн и Тернопольщине – 6 495 грн. А самая высокая в Киеве – 13 150 грн и в Донецкой области – 9 982 грн. «Как видим, чудес не бывает, и лидеры, как и аутсайдеры, практически не меняются», – подытожил Дорошенко.

Напомним, в Украине за последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%.

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