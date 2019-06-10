Электронное пенсионное удостоверение: Что делать, если заканчивается срок действия. Новости

В Украине электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ) выпускают уже 3 года, и приближается время, когда у них заканчивается срок использования именно как банковской карточки. Это нормальная практика: через определенный период банковскую карточку нужно обновлять. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
ЭПУ – это документ, который пенсионеры используют как пенсионное удостоверение и как банковскую карточку.
В ведомстве пояснили, что важно знать:
- ЭПУ выдает банк, который и определяет срок его действия как банковской карточки.
- ЭПУ как банковскую карточку выпускают уже 3 года и фактически приближается конечный срок ее действия.
- ЭПУ как банковская карточка, которая нуждается в замене, будет действовать до получения новой.
- Срок действия ЭПУ как пенсионного удостоверения в основном является бессрочным (например, если пенсионер получает пенсию по возрасту).
- Возобновление ЭПУ происходит автоматически: за 2 месяца до окончания срока действия ЭПУ, как банковской карты, банк информирует Пенсионный фонд.
- Фонд инициирует переизготовление соответствующих документов, которые направляет в Ощадбанк.
- Ощадбанк распределяет обновленные ЭПУ по своим отделениям.
- Пенсионер получает от Ощадбанка СМС-сообщение с информацией о номере отделения и день, когда можно получить новое ЭПУ.
Однако, есть обстоятельства, при которых человек должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выпуске нового ЭПУ:
- Это нужно сделать в случае, когда пенсионер хочет получить удостоверение в другом отделении, например, если он сменил место жительства.
- А также в случае окончания срока действия ЭПУ именно как пенсионного удостоверения, то есть когда пенсия была назначена на определенный срок. В частности, это касается пенсий по инвалидности, которые назначают на период установления инвалидности, или пенсий в связи с потерей кормильца, назначаемые до достижения получателем определенного возраста.
Если ЭПУ было утеряно или повреждено, то в таком случае пенсионер должен обратиться с заявлением в учреждение банка, в котором этот документ был получен.
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