Электронное пенсионное удостоверение: Что делать, если заканчивается срок действия. Новости

В Украине электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ) выпускают уже 3 года, и приближается время, когда у них заканчивается срок использования именно как банковской карточки. Это нормальная практика: через определенный период банковскую карточку нужно обновлять. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

ЭПУ – это документ, который пенсионеры используют как пенсионное удостоверение и как банковскую карточку.

В ведомстве пояснили, что важно знать:

ЭПУ выдает банк, который и определяет срок его действия как банковской карточки.

ЭПУ как банковскую карточку выпускают уже 3 года и фактически приближается конечный срок ее действия.

ЭПУ как банковская карточка, которая нуждается в замене, будет действовать до получения новой.

Срок действия ЭПУ как пенсионного удостоверения в основном является бессрочным (например, если пенсионер получает пенсию по возрасту).

Возобновление ЭПУ происходит автоматически: за 2 месяца до окончания срока действия ЭПУ, как банковской карты, банк информирует Пенсионный фонд.

Фонд инициирует переизготовление соответствующих документов, которые направляет в Ощадбанк.

Ощадбанк распределяет обновленные ЭПУ по своим отделениям.

Пенсионер получает от Ощадбанка СМС-сообщение с информацией о номере отделения и день, когда можно получить новое ЭПУ.

Однако, есть обстоятельства, при которых человек должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выпуске нового ЭПУ:

Это нужно сделать в случае, когда пенсионер хочет получить удостоверение в другом отделении, например, если он сменил место жительства. А также в случае окончания срока действия ЭПУ именно как пенсионного удостоверения, то есть когда пенсия была назначена на определенный срок. В частности, это касается пенсий по инвалидности, которые назначают на период установления инвалидности, или пенсий в связи с потерей кормильца, назначаемые до достижения получателем определенного возраста.

Если ЭПУ было утеряно или повреждено, то в таком случае пенсионер должен обратиться с заявлением в учреждение банка, в котором этот документ был получен.

Читайте также: