В Мариуполе рассказали, как проходит пляжный сезон. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в минувшие выходные пляжи посетило около 52 тысяч человек. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В выходные, 8 и 9 июня, посещаемость на пляжах города составила около 52 тысяч человек. Городские пляжи постоянно патрулируют на катерах экипажи Спасательной аварийно-водолазной службы», – говорится в сообщении.

Так, мариупольские спасатели обеспечивали безопасность детей, посещающих пришкольные лагеря, детские центры внешкольной работы и санатории. Также спасатели обеспечивали надлежащее проведение времени на пляже для людей с инвалидностью.

За выходные работники аварийно-водолазной службы вернули на берег 112 отдыхающих, заплывших за ограничительные буи.

Кроме того, четырем посетителям была предоставлена ​​доврачебная помощь. Вызов скорой помощи не понадобился.

«В воскресенье, на левобережном пляже спасатели нашли в воде 5-летнюю девочку, которая потерялась. Они оперативно начали поиск родителей. Менее чем за 15 минут мать была найдена. Ребенок не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Это единственный в Украине пляж, где маломобильные люди могут без проблем достичь воды и насладиться купанием в море.

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