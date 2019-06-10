В Мариуполе рассказали, как проходит пляжный сезон. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в минувшие выходные пляжи посетило около 52 тысяч человек. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«В выходные, 8 и 9 июня, посещаемость на пляжах города составила около 52 тысяч человек. Городские пляжи постоянно патрулируют на катерах экипажи Спасательной аварийно-водолазной службы», – говорится в сообщении.
Так, мариупольские спасатели обеспечивали безопасность детей, посещающих пришкольные лагеря, детские центры внешкольной работы и санатории. Также спасатели обеспечивали надлежащее проведение времени на пляже для людей с инвалидностью.
За выходные работники аварийно-водолазной службы вернули на берег 112 отдыхающих, заплывших за ограничительные буи.
Кроме того, четырем посетителям была предоставлена доврачебная помощь. Вызов скорой помощи не понадобился.
«В воскресенье, на левобережном пляже спасатели нашли в воде 5-летнюю девочку, которая потерялась. Они оперативно начали поиск родителей. Менее чем за 15 минут мать была найдена. Ребенок не пострадал», – рассказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Это единственный в Украине пляж, где маломобильные люди могут без проблем достичь воды и насладиться купанием в море.
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