Переселенцев в Украине стало на тысячу больше. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 10 июня, учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 3 июня в Украине были учтены 1 млн 382 тыс. 449 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1251 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: