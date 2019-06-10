Стало известно, скольким россиянам запрещен въезд в Украину. Новости

С начала 2019 года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину 645 гражданам Российской Федерации. Об этом сообщили в администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня, 10 июня, передает «УНН».

«С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4 345 лицам, из них 645 гражданам РФ», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3 137 человек, из них 583 – граждане РФ.

«По состоянию на апрель 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22 003 лицам, из них 3 396 граждан РФ», – добавили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Луганской и Харьковской областях начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы.

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