Восстановленная школа в прифронтовой Красногоровке начнет работу 1 сентября. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) восстанавливают пострадавшую от обстрела школу и 1 сентября здесь должен возобновиться учебный процесс. Об этом сегодня, 10 июня, на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, экс-уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию и экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

«Школа в Красногоровке. До линии фронта несколько километров. Обстреляна российскими "Градами" в мае 16-го. Когда школу накрыло снарядами, слава богу, там не было детей и никто не пострадал. Украинская власть восстанавливает школу и 1 сентября она снова примет учеников. ВСУ в тесной координации с ВГА делают все для налаживания мирной жизни освобожденных территорий. Недавно я была в этой школе, передали библиотеку украинской литературы, посмотрели на ремонтные работы. Хочу приехать сюда на начало учебного года», – написала она.

Геращенко добавила, что в соседней Марьинке повреждено почти 70 объектов жилого фонда. «Чуть ли не в каждом доме или квартире выбиты окна или есть отметины от пуль и снарядов. Лупили по гражданским объектам точно не ВСУ, которые имеют четкий приказ на уничтожение исключительно военных целей оккупанта. И не воюют с гражданским населением. Донбасс – не Чечня. Киев – не Кремль и не зачищает гражданское население, не уничтожает гражданские населенные пункты. Это делает РФ и оккупационные войска. Сотни раз мы ставили перед СММ ОБСЕ вопросы и предложение – особый круглосуточный мониторинг инфраструктурных объектов – многострадальной ДФС, школ, садиков. Эта позиция не потеряла актуальности и сегодня», – рассказала первый вице-спикер.

Напомним, что из руин восстановлена современная опорная школа в Красногоровке, которая 28 мая 2017 года была обстреляна незаконными вооруженными формированиями из артиллерии.

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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