Вступительная кампания-2019: Минобразования создало серию роликов с разъяснениями (Видео). Новости

Министерство образования и науки Украины запускает серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения. Первые ролики были опубликованы сегодня, 10 июня, на сайте МОНУ в разделе «Вступительная кампания 2019» и на официальном YouTube канале министерства. Об этом сообщает пресс-ведомства.

«На видео представители директората высшего образования и образования взрослых МОНУ – генеральный директор Олег Шаров и госэксперт Анжелика Керничная – отвечают на самые распространенные вопросы поступающих. В частности, они рассказывают о сроках вступительной кампании, количестве заявлений, дополнительных баллах, коэффициентах, творческих конкурсах и тому подобное», – говорится в сообщении.

Разъяснения будут для поступающих, как на бакалавра, так и на магистра, младшего специалиста и младшего бакалавра.

Например, в первом видео Анжелика Керничная говорит о ключевых сроки поступления на бакалавра и сквозного магистра (т. е. медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления): чем они отличаются для тех, кто поступают только на основе сертификатов ВНО или по итогам собеседований, экзаменов.

Для удобства пользователей все видео имеют титры, где дублируются слова спикеров. Сейчас размещено два ролика, но, как отмечают в ведомстве, в дальнейшем раздел будет обновляться еженедельно.

Как отмечается, с 24 июня начнет работать «горячая линия» МОНУ по поступлению в вузы.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения. Образовательные центры «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса могут поступать в украинские вузы и заведения профтехобразования по упрощенной системе, будут работать с 3 июня по 27 сентября.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

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