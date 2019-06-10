На Донетчине участник НВФ сдался правоохранителям. Новости

Житель Лимана (Донецкая обл.), причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) сдался полиции. 29-летний мужчина рассказал о своих противозаконных действиях в апреле 2014 года и изъявил желание сотрудничать с правоохранителями. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Во время оккупации Лимана участниками незаконных вооруженных формирований местный житель 1990 года рождения узнал о том, что боевики приглашают всех желающих служить вместе с ними. Предложив свои услуги, мужчина начал свою работу на блопосту, действовавшем на дороге между Лиманом и пгт Дробышево. Помощник боевиков в гражданской одежде досматривал транспорт, проверял документы, водителей и пассажиров», – сообщили в полиции и добавили, что узнав о программе, которая освобождает от уголовной ответственности, мужчина решил добровольно признаться в своем сотрудничестве с НВФ.

В отношении мужчина открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

«Напоминаем, что согласно ч. 6 этой же статьи, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышло из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления», – добавили в полиции.