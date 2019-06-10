Славянск накрыла волна поджогов (Видео). Новости

Славянск (Донецкая обл.) накрыла волна поджогов. В городе массово горят контейнеры для мусора. Прошлой ночью повредили 9 пластиковых баков.

Так, сегодня, 10 июня, примерно в 4 утра на одной улице в одном дворе сгорели 2 контейнера. Виктор Кожинцев живет рядом. По его словам, такое происходит по всему району. «Вечером выносил – все было целое. А утром глянул – одни горки. Поехал в водоканал платить, там рядом возле общежития то же самое. Перед этим же попалили девятиэтажки на углу, те, что сеточками. Там, где бутылки, бумага, вот такое вот. Спалили два», – рассказал мужчина.

По словам дворников, в последние дни в городе сгорели 14 контейнеров. Связывают это с будущей закупкой. «Говорят, что слышали, что какие-то новые контейнера, из-за новых контейнеров, или что. Но мы не в курсе дела, мы просто работаем», – говорят они.

В случайность не верят и коммунальщики, которые вывозят мусор. Сейчас планируют закупить новые металлические. Каждый обойдется минимум в 6 тыс. грн. «Слухи могут ходить разные: температура, бычок кто-то бросил. Но не в 2 часа ночи и не под утро. То есть какое-то стечение обстоятельств и если взять аналогию, то как-то они идут вот одна улица, потом следующая улица. Подкрадывается такое впечатление, что это кто-то берет специально поджигает», – сказал директор автотранспортного предприятия 052814 Константин Водопьянов.

А пока хулиганов ищут, спасатели обращаются к горожанам – увидели пылающий мусорник – звоните 101. Ибо равнодушие может привести к беде. «Опасность заключается в том, что пожары от пластиковых контейнеров могут распространиться на объекты, которые находятся рядом. Рядом люди бросают автотранспортные средства, также эти пластиковые контейнеры ставят у хозяйственных зданий и сооружений. И пожар может распространиться», – сообщил главный инспектор Славянского районного управления ГСЧС Украины Сергей Тимченко.

По данным коммунальщиков, за май и начало июня в Славянске уже сгорело 20 контейнеров для мусора. Более 100 повреждено или сломано.

Источник: ТК «Донбасс»