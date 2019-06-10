Более половины украинцев планируют голосовать на выборах в Раду, – опрос. Новости

Более половины опрошенных граждан Украины скорее всего будут голосовать на парламентских выборах. Об этом говорят данные опроса*, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.

Отвечая на вопрос «Какова вероятность того, что вы пойдете голосовать?», 55,2% опрошенных сообщили, что точно будут голосовать, скорее всего будут голосовать 26,3% респондентов, скорее всего не будут голосовать – 6,7%, точно не будут голосовать – 6,4%, не ответили – 5,4% опрошенных.

Скриншот: видео ТК «Украина»

Кроме того, согласно данным опроса больше всего беспокоят украинцев война на Донбассе (46,3%) и коррупция (18,7%), меньше всего – состояние окружающей среды и преступность (1,1%). По поводу благосостояния населения беспокоится 8,5% опрошенных, по поводу тарифов – 5,6%. Качество здравоохранения беспокоит – 5,3% украинцев, безработица – 5%, возрождение украинской нации – 2,4%, другое – 1,7%. Затруднились ответить 4,3% опрошенных.

Скриншот: видео ТК «Украина»

* Опрос проведен компанией Edison Research с 3 по 6 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной украинским властям части Донбасса, опрошено 888 человек (793 по телефону, 95 лично в селах), погрешность не превышает 3,3%.

Видео: ТК «Украина»