В ГМС рассказали, сколько паспортов выдали гражданам с неподконтрольного Донбасса. Новости

С 2015 года подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) в Донецкой и Луганской областях выдали 151 тыс. 533 загранпаспортов и 101 тыс. 013 внутренних паспортов гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сообщили в ГМС Украины, передает «Радио Свобода».

Так, по данным ведомства, количество выданных загранпаспортов ежегодно растет и в Донецкой, и в Луганской областях. В Донецкой области в 2017 году выдали 33 тыс. 772 документа, в 2018 году – 45 тыс. 832, а за 4 месяца текущего года – 12 тыс. 215 паспортов.

В ГМС Луганской области предоставили информацию только с начала 2017 года. Тогда документы для выезда за границу получили 11 тыс. 285 человек, в 2018 году – 12 тыс. 269, а с начала 2019 года – 4 тыс. 567.

В то же время количество выданных внутренних паспортов – в форме как книжечки, так и ID-карты – меньше. С 2014 года в Донецкой области выдали 85 тыс. 370 паспортов гражданина Украины. В частности, часть документов выдавалась в связи с достижением заявителями 14- и 16-летнего возраста.

Напомним, в Украине фирмы-посредники, которые предлагают свои услуги по оформлению паспортов, никоим образом не могут повлиять на ход процедуры оформления документов. Обратившись к посредникам, человек вообще не получает реальной правовой помощи и может попасть к мошенникам.

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