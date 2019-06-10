Донетчина: В городском пруду утонул мужчина. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) в местном пруду утонул мужчина. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«10 июня в 9:50 водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области путем погружения, на расстоянии 20 м от берега, достали тело погибшего мужчины, 1990 года рождения, на берег. ЧП произошло на местном пруду в г. Константиновка», – говорится в сообщении.

Тело погибшего мужчины водолазы ГСЧС передали сотрудникам Национальной полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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