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Три города в «ЛНР» останутся без воды. Новости

Три города в «ЛНР» останутся без воды

10.06.19 16:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольных украинской власти Первомайске, Кадиевке (до переименования Стаханов) и Крестовке (до переименования Кировск) завтра, 11 июня, прекратят подачу воды. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «Луганскводу».

Также будет сокращена подача воды в неподконтрольную украинской власти Брянку.

«В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе Д-1200 мм "Насосная станция третьего подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС) насосная станция четвертого подъема ЗФС» с 8.00 11 июня, ориентировочно, до 14.00 12 июня, будет прекращена подача воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и сокращена в город Брянка  на 50%»,  говорится в сообщении.

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