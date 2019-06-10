Три города в «ЛНР» останутся без воды. Новости

В неподконтрольных украинской власти Первомайске, Кадиевке (до переименования – Стаханов) и Крестовке (до переименования – Кировск) завтра, 11 июня, прекратят подачу воды. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «Луганскводу».

Также будет сокращена подача воды в неподконтрольную украинской власти Брянку.

«В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе Д-1200 мм "Насосная станция третьего подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС) – насосная станция четвертого подъема ЗФС» с 8.00 11 июня, ориентировочно, до 14.00 12 июня, будет прекращена подача воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и сокращена в город Брянка – на 50%», – говорится в сообщении.