На Донетчине 19-летний скутерист погиб под колесами мусоровоза. Новости

Сегодня, 10 июня, в Доброполье (Донецкая обл.) под колесами грузовика погиб молодой человек. Об этом сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Как сообщается, утром 68-летний водитель грузового автомобиля вывозил мусор. Разворачиваясь, водитель не заметил 19-летнего парня, который двигался на скутере, и наехал на него. От полученных травм молодой человек погиб.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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