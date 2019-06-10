Помощь НАТО: На реабилитацию в Болгарию поехали восемь травмированных воинов ВСУ. Новости

В рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию отправилась 13-я группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Военных отправили в военно медицинскую больницу «Калероя» (г. Хисар).

Программа реабилитации рассчитана на две недели. «Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года, и реализовано благодаря плодотворному сотрудничеству между Болгарской стороной и привлеченным к реализации проекта украинскими министерствами и ведомствами и Агентством НАТО по поддержке и снабжению», – сказано в сообщении.