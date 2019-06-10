На Донетчине в больнице умер ребенок. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками коммунального учреждения Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница № 1», что привело к смерти малолетнего ребенка. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что 8 июня в полицейский участок обратился отец мальчика 2017 года рождения, который рассказал, что его сын 29 мая, находясь по месту жительства, получил ожоги 30% тела, сев в кастрюлю с кипятком, которую заранее приготовила его мать для купания детей. С ожогами 1-2 степени ребенка срочно доставили в стационар ожогового отделения городской больницы. 7 июня во время принятия капельницы с назначенными лекарственными средствами у малыша начались судороги и впоследствии он умер в реанимационном отделении», – сообщили в прокуратуре.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается», – добавили в прокуратуре.