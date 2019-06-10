Суд ООН в Гааге: Россия добивается затягивания дела. Новости

На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть "большим" делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия – препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружение Керченского моста и много других», – пояснила Зеркаль.

Она напомнила, что это дело длится с 2016 года, когда стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно. «В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией. Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Между нами произошло два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции. Наконец мы дошли до устных слушаний по вопросам юрисдикции. Место то же – Гаага, Дворец мира. Другая организация – постоянный третейский суд, где заседает суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву», – рассказал дипломат.

По ее словам, цель России традиционна – избежать рассмотрения дела по существу и ответственности.

Наша задача – простая и сложная одновременно – отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу. Судебные слушания на этой неделе важны и в более широком контексте. Россия, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Будто по процедурным мотивам Россия пытается дать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Слушая все аргументы России, следует помнить одно: Крым – это Украина. В общем, получается, что Россия стремится превратить слушания в лекцию по конституционному праву Украины. Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азовье и в Керченском проливе, там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача – не дать восстановить имперское прошлое России», – подытожила Елена Зеркаль.

Она уточнила, что сегодня выступала Россия. Ответ Украины будет завтра, 11 июня.

Напомним, что Россия пыталась использовать в Международном суде ООН в Гааге Минские договоренности о Донбассе.

Как сообщалось ранее, в Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России.

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