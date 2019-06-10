Готовы ли украинцы: Перепись населения предлагают провести через гаджеты. Новости

Перепись населения, которую Кабмин планирует провести в 2020 году, среди прочих целей, должна также установить место проживания вынужденных перемещенных лиц (ВПЛ) в результате аннексии Крыма и войны на Востоке. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил вице-премьер-министр Степан Кубив в своем блоге на «LIGA.net».

По его словам, международная практика рекомендует проводить перепись населения раз в 10 лет. Такой срок является наиболее оптимальным для формирования целостной, достоверной картины социально-экономической и демографической ситуации. «В Украине перепись населения имеет дополнительное задание – установить место проживания вынужденных переселенцев в результате аннексии Крыма и войны на Востоке. А их, по разным данным, в Украине от 1,3 до 1,7 млн человек, и они имеют право на социальную помощь и другие льготы. Кроме того, данные о фактической численности населения является базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество садов, школ, медучреждений», – пояснил Кубив.

При этом он задается вопросом, можно ли получить необходимые демографические данные иными способами, чем классическое опрос через бумажную анкету? «Если мы живем в эру смартфонов, тотальной цифровизации, облачных технологий, big data и блокчейна, нужно пользоваться инновационными возможностями. Потому и сама перепись формирует отчетные данные исключительно в обезличенном виде, а показатели фиксируются "со слов" граждан без документального подтверждения. Вообще, часть информации уже содержится в ряде реестров – от актов гражданского состояния до реестра избирателей. Их можно было бы синхронизировать и не ходить "по домам". Такой опыт есть у скандинавских стран (Дании, Финляндии, Норвегии). Правда, населения там не превышает 6 млн человек, а с даты формирования реестров переписи населения на их основе прошло в среднем 15-20 лет», – рассказал вице-премьер-министр.

Он пояснил, что, если собрать в один все имеющиеся электронные реестры, это будет полная база персональных данных всех граждан Украины. Включая информацию об образовании, профессии, доходе, а также дату рождения / смерти, изменения семейного положения, родственные связи, наличие детей, их количество, пол и возраст и многое другое. Некий социальный цифровой ID.

Кубив также привел плюсы и минусы этого начинания. «Из плюсов – возможность в режиме реального времени проводить все изменения данных и параметров, синхронизация баз, полная прозрачность, простота получения справок о рождении, браке, смене места регистрации, медицинских данных, пенсионных и других социальных выплат, уплаты налогов, получение документов (например паспортов ), голосование на выборах через смартфон и множество других опций. Но есть опасность, которая, возможно, даже больше пользы. Наш цифровой двойник нуждается в защите – не только физической (кибер-безопасность), но защиты границ личности. Цифровые персональные данные, хотя и не вполне big data, является "ключом" к личности реальной и требуют очень осмысленного согласия на их сбор и обработку. А реальный ущерб от утечки даже части такой информации может быть невосполним, мы это видели на примере Facebook», – отмечает Степан Кубив.

«Поэтому мы нашли "золотую середину", которую будем тестировать уже в декабре 2019 года. В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер. Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме, мы предлагаем ответить на вопросы традиционной анкеты, которые будут иметь представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне. Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации», – рассказал Кубив.

Он отметил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только Всеукраинскую переписи населения в 2020 году, но и говорить о переходе к следующему этапу – цифровизации других подобных мероприятий – от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон. «Главное, что мы уже начали этот процесс», – подытожил вице-премьер-министр.