Куда исчезли миллиарды: Общественники просят Зеленского провести аудит средств, выделенных на переселенцев и Донбасс. Новости

Общественные организации предлагают провести аудит средств международных доноров, которые в течение 5 лет поступали в госбюджет Украины или аккумулировались в иных госструктурах для решения вопросов переселенцев и восстановления Донбасса. Об этом говорится в соответствующей электронной петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского, которую подписали представители 51 общественной организации.

Общественники напомнили, что только Германия с 2014 года выделила 490 млн евро на поддержку внутренне перемещенных лиц, а также 500 млн евро кредитных гарантий на восстановление инфраструктуры Донбасса. «И таких примеров масса, нужно только открыть интернет, не нужно даже делать запросы. Но никакой официальной систематизированной информации, отчетности о полученных средств, целесообразности их расходования за это время не было обнародовано», – констатируют активисты.

Они акцентировали, что в конце 2018 года силами 51 общественной организации была проведена собственная независимая оценка решения жилищных вопросов и реализации жилищных программ ВПЛ в 5-ти областях – Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской.

Результаты отчета оказались неутешительными:

средства потрачены без учета мнения общественности;

ремонты социальных объектов проведены некачественно;

отдельные объекты вообще отсутствуют на карте.

«Вопрос с проживанием ВПЛ не решен, но миллионы и миллиарды средства куда-то исчезли! И надо понимать, что некоторые из этих потраченных сумм, были кредитными, за которые нашим детям придется расплачиваться (возвращать проценты и сумму кредита)», – отмечают общественники.

В этой связи они просят президента Украины инициировать аудит выделенных средств, который должен быть проведен международными экспертами, а общественность (организации, активисты, работающие в этом направлении) должны быть привлеченным в виде совещательного органа. Результаты аудита должны быть официально обнародованы.

Петиция была опубликована 5 июня. Чтобы обращение было рассмотрено Администрацией президента, оно должно в течение 3-х месяцев набрать 25 тыс. подписей. На момент публикации собрано 153 подписи, до конца голосования осталось 87 дней. Поддержать инициативу можно по ссылке.

Напомним, в августе 2018 года общественники также требовали отчет Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о расходовании донорской помощи, выделенной на проекты по обеспечению жильем переселенцев.

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