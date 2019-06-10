Жителю Луганщины грозит 7 лет тюрьмы за торговлю боеприпасами (Фото). Новости

В Луганской области ранее судимый местный житель разоблачен за торговлю боеприпасами. Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Так, сотрудниками полиции задокументированы несколько фактов сбыта боеприпасов 64-летним мужчиной, который уже имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконный оборот наркотических средств).

«В течение мая-июня текущего года следователями Кременского отдела полиции по оперативному сопровождению работников криминальной полиции в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины местный житель, который занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия», – написала Погукай.

По ее словам, во время проведения обыска по месту проживания мужчины было изъято значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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