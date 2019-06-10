Аудит средств, выделенных на Донбасс и переселенцев: Эксперт обозначил проблемы и перспективы. Новости

Нужны эффективные уголовные дела по наиболее резонансным случаям расхищения средств, которые выделялись на переселенцев и восстановление Донбасса. Также необходимо, чтобы распорядителем данных донорских вливаний были не госструктуры, а неправительственная гуманитарная организация. Такое мнение «Донецким новостям» высказал финансовый эксперт Алексей Кущ, комментируя инициативу общественных организаций по аудиту средств, выделяемых с 2014 международными донорами на решение проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление Донбасса.

«Аудит чисто теоретически – мысль хорошая, инструмент хороший. Но лишь тогда, когда есть необходимые средства для его проведения, ресурсы и время», – сказал эксперт.

Кущ отметил, что предыдущая власть была «достаточно изобретательна» в плане использование ресурсов, выделяемых международными организациями. «Они распылялись между десятками реципиентов, управляющих организаций. Часть средств проводилась по линии министерств и ведомств, часть – по линии местных органов власти», – уточнил он.

Эксперт поясняет, что основная проблема такого аудита заключается в том, что средства не скоординированы «в одном месте», в одном ведомстве или органе. «Сейчас же придется проверять огромный массив информации на разных уровнях управления. Это займет от полугода до года, а потратить придется миллионы долларов. С учетом плачевного состояния программ для переселенцев, эти средства лучше было бы потратить на соцпрограммы или на жилье для ВПЛ», – говорит Алексей Кущ.

По его мнению, в требованиях общественников по аудиту не хватает ряда важных моментов.

Во-первых, необходимо сразу определить последствия подобной инициативы. «Нужны эффективные уголовные дела по наиболее резонансным случаям кражи денег, которые выделялись на переселенцев. С определением виноватых и наказанием в соответствии с законом», – считает Кущ.

Во-вторых, уже сейчас нужно ставить перед международными партнерами вопрос о том, что выделяемыми ими деньгами должна управлять неправительственная гуманитарная организация. «А аккумулироваться они должны в международном трасте. И именно неправительственная гуманитарная миссия должна получить исключительное право на распределение всех грантов, которые выделяются на социальные гуманитарные программы, связанные с ВПЛ и развитием социальной инфраструктуры на подконтрольной части Донбасса», – дополнил он.

Тогда, подчеркивает Кущ, будет единая бухгалтерия, чиновники не смогут «накладывать лапу» на эти деньги. Эта организация получит возможность нанимать качественный менеджмент, который будет сопровождать движение выделенных средств. Такой подход позволит в разы успешнее осваивать международные гранты.

«Беда ведь еще и в том, что, по оценкам ЕС, 8 млрд евро помощи (не только на переселенцев и Донбасс, по всем направлениям) Украина так и не освоила. Мы не смогли вовремя провести необходимые процедуры по привлечению этих средств. Европейцы обоснованно (учитывая нашу "славу" как одной из самых коррумпированных стран) выдвигают жесткие требования к документации, к техническому обоснованию проектов, на которые пойдут их средства. Наши ведомства зачастую не могут своевременно подготовить нужную документацию», – констатирует эксперт.

По его мнению, также сказывается как отсутствие соответствующих специалистов, так и присутствие корыстных мотивов (чиновники смотрят на программы с точки зрения «откатов»).

Эффективность работы организации-распределителя будет выше, если в ее составе будут непосредственно переселенцы. «В том числе, руководители или участники общественных организаций, которые активно проявили себя как защитники прав ВПЛ. Это позволит намного улучшить эффективность освоения средств. Не секрет ведь, что ряд программ, на которые их пускают, куда менее нужны переселенцам, чем те же жилищные проекты», – резюмировал Кущ.

Как сообщалось ранее, представители 51 общественной организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести аудит средств международных доноров, которые в течение 5 лет поступали в госбюджет Украины или аккумулировались в иных госструктурах для решения вопросов переселенцев и восстановления Донбасса.

Читайте также: