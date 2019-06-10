В «ЛНР» на частной шахте погибли горняки. Новости

В «ЛНР» на частной шахте два горнорабочих погибли в результате несчастного случая. ЧП произошло на шахте в Свердловском районе (после переименования – Должанск). Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МЧС ЛНР».

«В Свердловском районе на предприятии ООО "Борс", шахтоучасток № 7, в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибли двое горнорабочих, 1977 и 1984 годов рождения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия отделений «военизированного горноспасательного отряда» на шахту, пострадавшие были доставлены на поверхность членами ВГК (вспомогательной горноспасательной команды) без признаков жизни.

По данному факту ведется «следствие».