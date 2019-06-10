Суд ООН в Гааге опубликовал позиции Украины и России. Новости

На сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сегодня, 10 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении напоминается, что 22 мая 2018 года Российская Федерация подала свои возражения относительно наличия у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной по Конвенции ООН по морскому праву. При этом Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма.

Украина в свою очередь, настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины. Именно этот бесспорный статус признан международным сообществом и Генеральной Ассамблеей в своих резолюциях. При отсутствии признания изменения статуса Крыма как территории Украины, не может быть сомнений в том, что суд согласно Приложению VII обладает юрисдикцией в отношении нарушений UNCLOS, совершенных в районах Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива, которые рассматриваются в этом деле.

«Спор перед этим трибуналом касается действий России в море. В частности, это касается краж Россией углеводных ресурсов и недр на миллиарды долларов, ее узурпации прав регулировать рыболовство, что сказалось на сотнях кустарных и промышленных рыболовных предприятиях, и ее вмешательство в транзит через международный пролив, который ежегодно посещают почти 20 тыс. судов», – говорится в сообщении.

В этом арбитраже Украина просит суд растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. С учетом четких положений статей 286 и 288, которые устанавливают юрисдикцию в отношении «любого спора относительно толкования или применения Конвенции», этот трибунал имеет компетенцию рассматривать этот спор.

Спор касается толкования и применения UNCLOS, серьезных нарушений Конвенции Россией, цель Украины в этом арбитраже состоит в возмещении за этот серьезный морской ущерб.

Напомним, что в России рассчитывают, что Международный суд ООН в Гааге, где прошли слушания по делу «Украина против Российской Федерации» в части предварительных возражений, отклонит аргументы Украины еще до начала слушания по существу.