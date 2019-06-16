Кухня на передовой: Как и что бойцы ВСУ готовят есть. Новости

Быть поваром на передовой – почетная и одновременно нелегкая работа, ведь боеспособность бойцов зависит и от качественного питания также. Так считают украинские военнослужащие.

Боевой повар «Андроид» ждет парней в блиндаже, оборудованном под кухню. «Кормлю я их по очереди, все сразу не могут, потому что кто-то на посту служит, кто-то чем-то занят», – сказал он.

«Андроид» родом из Бурштына (Ивано-Франковская обл.). В мирной жизни был теплотехником. Сознается, что раньше готовить не умел, но хотел научиться. Попал на фронт и решил попробовать. «И для себя было интересно, и из парней никто не хотел этим заниматься. Я проявил свою инициативу. Поэтому сейчас и получается достаточно нормально. Еще ни разу не было такого, чтобы я что-то плохое приготовил. Я каждый раз экспериментирую», – поделился он.

Рецепты «Андроид» ищет в интернете, а потом на свой вкус и фантазию добавляет ингредиенты, которые привозят на передовую. Их ассортимент достаточно разнообразен, поэтому всегда есть из чего выбрать.

По словам военнослужащего ВСУ Александра, меню-раскладка ​​делается с таким расчетом, чтобы все продукты как-то чередовались, чтобы людям они не приедались.

Повар говорит, парни должны питаться полноценно – три раза в сутки, ведь от этого зависит боеспособность бойцов.

Военнослужащий ВСУ Ярослав считает, что настоящий солдат должен быть всегда сыт, чтобы «не отвлекаться на желудок».

Больше всего военные любят борщ, суп и блюда из разных круп с добавлений мяса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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