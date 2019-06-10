Кандидатов в губернаторы в Украине ищут с помощью международных HR-компаний. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, пишет «Радио Свобода».

«На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть освобождены все губернаторы. Сейчас речь идет о 13-ти (губернаторах, в том числе Донецкой области, – ред.) и продолжается процесс поиска профессионалов, которые могут возглавить ОГА», – сказала Мендель.

Она отметила, что в отборе председателей областных государственных администраций участвуют международные HR-компании. «Кроме того, желательно, чтобы эти кандидаты уже имели какой-то план, понимание, с кем они будут работать на местах», – заявила Мендель.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе – Донецкой области.