С начала года корью заболели более 53 тысяч украинцев. Новости

В течение 23-й недели 2019 года корью заболели 1 133 человека, из них 505 взрослых и 628 детей. Таковы оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава (МОЗ) Украины, сообщает сегодня, 10 июня, пресс-служба МОЗ.

С 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей), Киеве (100: 51 взрослый и 49 детей), Тернопольской (89: 21 взрослый и 68 детей), Львовской (84: 22 взрослых и 62 ребенка), и Киевской областях (80: 40 взрослых и 40 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) корью заболели 53 112 человек – 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) за последние дни новых случаев заболеваемостью корью не зарегистрировано. Напомним, что Верховный суд Украины подтвердил обязательность всех прививок для посещения детьми учебных заведений.