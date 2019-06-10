Сразу 5 политсил: Оппоблок идет на выборы под слоганом «Доверяй делам» (Видео). Новости

Сразу 5 оппозиционных политических сил договорились идти на парламентские выборы вместе – «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Доверяй делам», «Видродження» и «Наши». Идут под общим названием Оппозиционный блок «Доверяй делам». Сегодня, 10 июня, в Киеве на совместном съезде была объявлена первая десятка кандидатов в новый парламент, передает телеканал «Украина».
Политсила объединила мэров, юристов, экономистов и предпринимателей. Первая десятка Оппозиционного блока «Доверяй делам» выглядит следующим образом:
- Евгений Мураев, лидер партии «Наши», народный депутат;
- Александр Вилкул, народный депутат, замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок»;
- Геннадий Кернес, мэр Харькова;
- Геннадий Труханов, мэр Одессы;
- Вадим Новинский, народный депутат, глава парламентской фракции «Оппозиционный блок»;
- Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
- Владимир Буряк, мэр Запорожья;
- Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого облсовета;
- Владимир Пилипенко, председатель политсовета партии «Видродження»
- Богдан Андреев, мэр Ужгорода.
«Мы объединились для того, чтобы в стране был мир и развитие, а между украинцами – взаимопонимание и взаимное уважение», – сказал Вадим Новинский.
«Мы будем выступать за единство, за единство наших сил, политической партии. Мы не те, кто кричит, а мы те – кто говорит и делает, и показывает своим примером, как необходимо работать», – добавил Геннадий Кернес.
В партии подчеркивают, что их основные принципы:
- закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины;
- государственный нейтралитет, как основа межгосударственных отношений;
- свободный выбор языка обучения и общения;
- развитие регионов, в частности, за счет восстановления промышленности.
Среди приоритетов:
- достижение мира;
- возвращение украинских заробитчан из-за границы домой;
- отмена ряда реформ, в частности декоммунизации;
- снижение тарифов;
- углубленная децентрализация;
- экономический рост, устойчивое и быстрое развитие малого и среднего бизнеса.
«Мы действительно единомышленники. У нас общие цели и задачи – защита интересов украинцев, справедливые законы, повышение качества жизни людей. Прохождение в парламент – это единственная возможность сделать так, чтобы голос украинских громад был услышан», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что останется на посту мэра. А стремление перенести принципы его партии «Доверяй делам» в парламент объясняет так: в Верховной Раде нужны люди реальных дел, которым можно доверить будущее.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко готов поделиться опытом. Говорит, что в течение последних нескольких лет его город прозрачно формировал бюджет, реализовал инфраструктурные проекты и привлек больше всего инвестиций. «Часто слышим, что мы разные. Разные по языку, по вере. А разве в этом наша слабость? Может, это наше преимущество. Я вижу в этом смысл силы нашей Украины – в нашей многокультурности, многонациональности», – сказал он.
Премьер оппозиционного правительства Борис Колесников вспоминает, как 7 лет назад вся зарубежная пресса во время Евро-2012 увлекалась Украиной, но называла ее спящей красавицей. Убежден, что команда Оппозиционного блока знает, как разбудить страну и сделать так, чтобы ею гордились украинцы. «Основная стратегия развития нашей страны, как и нашей партии, – это безусловно мир, экономика, социально ощутимый результат. Соцрезультат – это не только достойные стипендии, зарплаты и пенсии. Это и качество жизни. Я хотел бы, чтобы каждый украинец гордился своей страной», – подчеркнул он.
Колесников представил первого кандидата в списке Оппозиционного блока. Говорит, что Евгений Мураев – молодой, но опытный политик.
«Мы все хотим вернуть Украине былое величие, мы хотим чтобы Украина снова стала независимой, и чтобы стала равной со всеми соседями. Мы хотим вернуть себе субъектность», – сказал Мураев.
В целом Оппозиционный блок «Доверяй делам» выдвигает 225 кандидатов по списку партии. Его полностью обнародуют в ближайшие дни.
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