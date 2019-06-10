Сразу 5 политсил: Оппоблок идет на выборы под слоганом «Доверяй делам» (Видео). Новости

Сразу 5 оппозиционных политических сил договорились идти на парламентские выборы вместе – «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Доверяй делам», «Видродження» и «Наши». Идут под общим названием Оппозиционный блок «Доверяй делам». Сегодня, 10 июня, в Киеве на совместном съезде была объявлена первая десятка кандидатов в новый парламент, передает телеканал «Украина».

Политсила объединила мэров, юристов, экономистов и предпринимателей. Первая десятка Оппозиционного блока «Доверяй делам» выглядит следующим образом:

Евгений Мураев, лидер партии «Наши», народный депутат; Александр Вилкул, народный депутат, замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок»; Геннадий Кернес, мэр Харькова; Геннадий Труханов, мэр Одессы; Вадим Новинский, народный депутат, глава парламентской фракции «Оппозиционный блок»; Вадим Бойченко, мэр Мариуполя; Владимир Буряк, мэр Запорожья; Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого облсовета; Владимир Пилипенко, председатель политсовета партии «Видродження» Богдан Андреев, мэр Ужгорода.

«Мы объединились для того, чтобы в стране был мир и развитие, а между украинцами – взаимопонимание и взаимное уважение», – сказал Вадим Новинский.

«Мы будем выступать за единство, за единство наших сил, политической партии. Мы не те, кто кричит, а мы те – кто говорит и делает, и показывает своим примером, как необходимо работать», – добавил Геннадий Кернес.

В партии подчеркивают, что их основные принципы:

закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины;

государственный нейтралитет, как основа межгосударственных отношений;

свободный выбор языка обучения и общения;

развитие регионов, в частности, за счет восстановления промышленности.

Среди приоритетов:

достижение мира;

возвращение украинских заробитчан из-за границы домой;

отмена ряда реформ, в частности декоммунизации;

снижение тарифов;

углубленная децентрализация;

экономический рост, устойчивое и быстрое развитие малого и среднего бизнеса.

«Мы действительно единомышленники. У нас общие цели и задачи – защита интересов украинцев, справедливые законы, повышение качества жизни людей. Прохождение в парламент – это единственная возможность сделать так, чтобы голос украинских громад был услышан», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что останется на посту мэра. А стремление перенести принципы его партии «Доверяй делам» в парламент объясняет так: в Верховной Раде нужны люди реальных дел, которым можно доверить будущее.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко готов поделиться опытом. Говорит, что в течение последних нескольких лет его город прозрачно формировал бюджет, реализовал инфраструктурные проекты и привлек больше всего инвестиций. «Часто слышим, что мы разные. Разные по языку, по вере. А разве в этом наша слабость? Может, это наше преимущество. Я вижу в этом смысл силы нашей Украины – в нашей многокультурности, многонациональности», – сказал он.

Премьер оппозиционного правительства Борис Колесников вспоминает, как 7 лет назад вся зарубежная пресса во время Евро-2012 увлекалась Украиной, но называла ее спящей красавицей. Убежден, что команда Оппозиционного блока знает, как разбудить страну и сделать так, чтобы ею гордились украинцы. «Основная стратегия развития нашей страны, как и нашей партии, – это безусловно мир, экономика, социально ощутимый результат. Соцрезультат – это не только достойные стипендии, зарплаты и пенсии. Это и качество жизни. Я хотел бы, чтобы каждый украинец гордился своей страной», – подчеркнул он.

Колесников представил первого кандидата в списке Оппозиционного блока. Говорит, что Евгений Мураев – молодой, но опытный политик.

«Мы все хотим вернуть Украине былое величие, мы хотим чтобы Украина снова стала независимой, и чтобы стала равной со всеми соседями. Мы хотим вернуть себе субъектность», – сказал Мураев.

В целом Оппозиционный блок «Доверяй делам» выдвигает 225 кандидатов по списку партии. Его полностью обнародуют в ближайшие дни.