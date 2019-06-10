Обнаружение кораблей противника и подводных лодок: ВСУ получили новую технику. Новости

На вооружение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) принята радиогидроакустическая система «Ятрань», которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний, сообщает сегодня, 10 июня, пресс-служба «Укроборонпром».

Система «Ятрань», которая за собственные оборотные средства была разработана «КНДИ гидроприборов», входящим в состав ГК «Укроборонпром», состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифровой центр обработки информации.

В общем система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

Еще одной особенностью гидроакустических буев «Ятрань» является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

Также сообщается, что система использовалась во время нескольких международных учений «Си Бриз», в условиях максимально приближенных к боевым. Во время этих международных учений в Черном море были неоднократно доказаны высокие характеристики системы «Ятрань», которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины.

Сейчас специалисты «КНДИ гидроприборов» готовят «Ятрань» к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.