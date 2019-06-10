Не сдаваться и идти к своей мечте: На Донетчине с детьми проводят мотивационные встречи (Видео). Новости

В Донецкой области продолжаются мотивационные встречи детей со взрослыми, которые достигли успеха. На этот раз жизненным опытом звездные гости делились с мальчиками и девочками, которые имеют травму войны и нуждаются в психологической реабилитации.

Так, в детский летний лагерь в Святогорск приехал ведущий и актер телеканала «Украина» Андрей Дебрин, чтобы пообщаться с ребятами из проекта «Мирное лето – детям Донбасса!» и создать для них праздничную атмосферу. Не обошлось и без серьезных вопросов. «В каком первом проекте вы поучаствовали, как актер?», – спросила девочка.

И не обошлось без искренних ответов. «Только своим стремлением к этой цели вы сможете к ней прийти! По-другому – не бывает», – сказал Дебрин.

Встреча с Андреем добавила детям вдохновения. Из мальчиков и девочек образовалась очередь чтобы взять автограф и сфотографироваться.

Андрей Дебрин – амбассадор Фонда Рината Ахметова. На проекте «Мирное лето – детям Донбасса!» он для того, чтобы вдохновить детей и помочь разыскать собственный талант. «Ты проживаешь свою жизнь и какие-то происходят моменты, которые ты понимаешь потом, и думаешь – если бы мне кто-то сказал! Вот 10 лет назад о том, что вот так надо. И мне было бы легче. Наверное, в этом моя задача сегодня. Как можно раньше им сказать о каких-то вещах, которые им помогут через 5 лет, через 10», – поделился он.

Дети считают, что после знакомства со звездным гостем действительно можно изменится:

«Каждый человек имеет суперспособность и может складывать свою жизнь сам»;

«Он показал, что мы можем сами выбирать свой путь, чтоб идти по нему».

Девочки – самые преданные поклонницы. Они эту встречу запомнят надолго. «Он мотивировал, что не нужно сдаваться, даже если у тебя нет какой-то поддержки, что нужно идти к своей мечте», – сказала участница проекта «Мирное лето – детям Донбасса!» София Яхненко.

В этом году в проекте «Мирное лето» побывают полтысячи детей. И каждому из них запомнится что-то свое. «В этом году 5-й сезон, а за все время Фонд Рината Ахметова уже подарил "Мирное лето" 4 тысячам детей. У нас было колоссальное количество желающих, детям нравится, мы получаем благодарные письма за то время, которое дети здесь проводят, и за те изменения, которые родители видят в своих детях», – рассказала директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Источник: ТК «Донбасс»