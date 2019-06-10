Из-за заявлений по Донбассу у администрации президента проводят акцию (Фото). Новости

В Киеве под Администрацией президента (АП) в настоящее время проходит масштабная акция «Ні капітуляції!» из-за заявлений президента Владимира Зеленского о Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации журналистов, на Банковой собрались около тысячи протестующих, которые не согласны с заявлениями президента и его команды, в частности Леонида Кучмы, который возглавляет украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Протестующие требуют, чтобы были привлечены лидеры общественности к разработке дорожной карты Минских соглашений.

Также протестующие составили целый перечень требований, который передадут в АП. В нем, в частности, требуют двух кадровых решений, касающихся пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Активисты считают, что своими заявлениями она «дискредитирует украинских военных на международной арене». Еще одно требование касается главы Администрации президента Андрея Богдана.

Кроме того, в соцсетях сообщается, что протестующие наклеили на стену АП вывеску, на которой написано «Администрация президента Малороссии», которую сразу сняли правоохранители.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).