Приоритет Оппоблока – мир в Украине, развитие экономики и социально ощутимый результат, – Колесников. Новости

Команда Оппозиционного блока способна вывести Украину из кризиса, и сделает все для того, чтобы украинцы гордились своей Родиной. Такое мнение высказал председатель политсовета Оппоблока Борис Колесников во время Форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам», который состоялся сегодня, 10 мая, в Киеве.

«Основная стратегия для Украины сейчас, как и для нашей партии – это мир, развитие экономики и социально ощутимый результат. Что касается достижения мира – это задача № 1. Великая Отечественная война продолжалась 4 с лишним года. Сейчас война в Украине длится уже более пяти лет. Результатом стала гибель 13,5 тыс. человек. Это больше, чем весь Советский Союз потерял во время Афганской кампании. И речь идет только об украинцах – военнослужащих и мирных жителях нашей страны», – цитирует Колесникова пресс-служба ОБ.

По его словам, мир в Украине невозможен в случае невыполнения Минских соглашений. «Нет развивающихся стран, которые постоянно ведут войну», – добавил он.

Еще один приоритет Оппоблока – возрождение экономики и достижение социально ощутимого результата. «Весь мир сегодня живет развитием сферы услуг, IT, туризма и транспорта. Это – основа основ», – рассказал Колесников.

По его словам, Украина показала, как она может готовиться к европейским форумам во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. «Сотни тысяч специалистов работали для того, чтобы Украина успешно провела Евро-2012. Ведь социально ощутимый результат – это не только достойные стипендии, зарплаты и пенсии. Это еще и качество жизни. И у нас нет сомнений, что команда Оппозиционного блока не только повторит успех, которого мы добились 7 лет назад, а и разовьет его. 7 лет назад все мировые агентства, а особенно CNN, начинали свои репортажи из Киева, Харькова, Донецка и Львова словами: "Украина – это мировая спящая красавица, которая пробуждается". И я хотел бы, чтобы эти слова в течение ближайших пяти лет звучали от всех мировых агентств, и каждый украинец гордился своей страной», – резюмировал Колесников.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем съезде Оппозиционный блок «Доверяй делам» озвучил первую десятку кандидатов в нардепы по партийным спискам.

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