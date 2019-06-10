Жителей Донетчины атакуют клещи: Как спастись от опасных паразитов (Видео). Новости

Журналистку из Мариуполя (Донецкая обл.) Валентину Чурикову укусил клещ. На днях она заметила существо по дороге из Бахмута в Мариуполь.

По ее словам, клещ присосался к руке. «Около шести часов он был со мной. Обратились к доктору, все быстро. Он там обработал, быстренько так достал. Сказал, что еще пару раз обработать рану и вот отдать в лабораторию», – сказала она.

В лаборатории сказали, что данный вид клеща является переносчиком и может быть переносчиком бактерий бореллий. Однако, действительно ли клещ заразный, подтвердить не смогли. «Клещ должен быть живой, если клещ мертвый, то достоверных результатов это не даст. Так как вскрывается брюшко, в котором должны находиться бореллии», – объяснила энтомолог паразитологической лаборатории Людмила Доценко.

Чтобы не терять времени, Валентина Чурикова поехала к инфекционисту. Он посоветовал не тянуть и принимать таблетки, чтобы не заболеть клещевым боррелиозом. «Лечение профилактическое для предотвращения именно этих инфекций. Это антибактериальная терапия. Прежде всего, это антибиотики, в общем-то, как минимум, 10-дневный курс антибиотикотерапии», – сказал заведующий инфекционным отделением Анатолий Казанцев.

За год в Украине паразитов «подцепили» 20 тысяч человек. Из них 2 тыс. заразились опасными болезнями.

Поэтому перед отдыхом на природе медики советуют купить специальный спрей и браслет. А если все же не убереглись – скорее к врачу.

Лучше обезопаситься и в том случае, когда вы не знаете, кто вас покусал. Потому что клещи, когда наедятся, отпадают с кожи.

Источник: ТК «Донбасс»

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