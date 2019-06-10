Опасное море: На пляже Мариуполя выявлена кишечная палочка (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в четырех пробах воды Азовского моря специалисты зафиксировали превышение содержания кишечной палочки. Ее концентрация, в частности возле гостиницы «Турист», в десятки раз больше нормы.

Так, специалисты обнаружили в воде на городском пляже лактопозитивную кишечную палочку. Из 5 проб четыре превышают норму в десятки, а некоторые в сотни раз. Самая чистая вода на Левобережье, возле станции «Уголок». А вот наибольшее загрязнение зафиксировали в Приморском районе. «Это пляж в районе отеля "Турист" – 700 тысяч, и поселок Песчаный у кафе "Рафале", тоже 700 тысяч. При норме 5 тысяч, т. е. это примерно в 140 раз», – сообщила заведующая отделом Оксана Федорова.

Еще год назад показатель кишечной палочки на этом участке превышал 24 млн единиц. Сейчас – только 700 тыс. Отдыхающую на пляже мариупольчанку Катерину такие цифры огорчают, однако не пугают. Женщина пришла на пляж с тремя детьми. По ее словам, все равно будут отдыхать у моря. Главное, соблюдать правила гигиены. «Рассказываю, что нельзя пить воду. Что когда ныряем, ротики закрываем. А если я вижу, что дети наглотались воды, то даю им атоксил. Переживаю», – сказала она.

Отдыхающая Ольга после морской воды моет руки. В этом году она впервые на пляже и расстроена, что вода уже грязная. «К сожалению, добираться далеко до других мест. Я вообще только открываю для себя сезон. Конечно, мы всегда подозреваем для себя, что море грязное», – поделилась она.

Специалисты связывают наибольшие показатели загрязнения возле гостиницы «Турист» с дождевой канализацией. Здесь она стекает прямо в воду. Две огромные трубы выходят из-под земли в трех метрах от очистной станции. Однако до нее вода пока не заходит. Система очистки заработает только после завершения строительства центрального отрога в Клиновой балке. Этот двухметровый трубопровод будет собирать дождевые воды из двух районов и перенаправлять на станцию очистки перед выбросом в море. «Это снизит загрязнение прибрежной территории и уберет ряд вопросов, о которых мы сегодня говорим. В этом году уже 8 миллионов выделенные из городского бюджета из экологического фонда были освоены. Мы обращались несколько раз в областную администрацию, для финансирования из областного экологического фонда, это порядка 14 миллионов, для того, чтобы продолжить реализацию этого проекта», – сообщил начальник управления по вопросам экологии Ваагн Мнацаканян.

Однако в областной администрации пока денег на это не нашли. Общая сумма строительства составляет более 110 млн грн, а потому без поддержки государства этот проект может затянуться на десятилетия.

Источник: ТК «Сигма»

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