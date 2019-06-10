Признали виновной, но освободили: На Луганщине судили организатора «референдума ЛНР». Новости

Жительницу Новоайдарского района (Луганская обл.) осудили за участие в проведении незаконного «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики». Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры в Лганской области.

Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жительницы Счастье (Новоайдарского района), по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года обвиняемая по предварительному сговору с другими лицами участвовала в организации и проведении на территории Новоайдарского района так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

Находясь в помещении здания одного из коммунальных учреждений города, где была организована работа «участковой избирательной комиссии», женщина выполняла функции "члена комиссии"», а именно: оформляла списки избирателей, выдавала местным жителям «бюллетени» для голосования, а также вместе с другими «членами комиссии» по завершению так называемого «референдума» осуществила подсчет голосов.

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования указанное лицо полностью признало свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которую с обвинительным актом направлено в суд.

По результатам судебного рассмотрения Новоайдарским районным судом Луганской области организатора «референдума» признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и приговорено к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.