Колоссальное скопление: Житель Донецка показал, где в городе можно увидеть людей (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч продемонстрировал наполненность вечернего бульвара Пушкина, площади Ленина и Набережной.

Он акцентировал, что снял ролик в ответ на многочисленные комментарии под предыдущими его видео, на которых действительно даже в час пик на улицах мало жителей. «Этот ролик я снял в ответ на ваши комментарии: где люди в Донецке? Покажи людей. Вот, где они», – комментирует автор.

Саныч отмечает, что наибольшее скопление горожан – на центральном бульваре Пушкина. Он специально пришел сюда вечером в пятницу (в 19:45), чтобы зафиксировать «колоссальное скопление». «В основном на бульвар все выходят в 7 часов вечера, и отдыхают здесь до 10 часов. Там наблюдается просто колоссальное скопление людей. Центр – есть центр. Конечно, если в это время проехать на окраину – на Петровку, на железнодорожный вокзал, то там не будет столько людей», – говорит дончанин.

Он акцентирует на работающих кафе и ресторанах на бульваре, где нет свободных мест, и забитых парковках.

Затем он отошел на соседствующую с бульваром центральную площадь Ленина. «Раньше я снимал это место в выходной день, и здесь не было никого. А сегодня – кто-то, да и есть… Но по сравнению с бульваром Пушкина, здесь людей практически нет», – уточняет он.

Закончил свою прогулку Саныч на набережной Кальмиусского водохранилища. Здесь он был уже после 20:00. На набережной плотность отдыхающих оказалась выше, чем на бульваре Пушкина.

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