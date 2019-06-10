В «ДНР»: На Новоазовской ветроэлектростанции произошел пожар. Новости

В «ДНР» произошел пожар на территории Новоазовской ветряной электростанции (ВЭС). Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в «МЧС ДНР».

«Вчера в Новоазовском районе, возле автодороги М14, в километре от села Безыменное, на территории Новоазовской ветряной электростанции произошел пожар», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что огнем был уничтожен грузовой автомобиль и пластиковые лопасти к ветрогенератору, которые лежали рядом с машиной.

Для тушения пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.