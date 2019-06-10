На КПП «Горловка» умер мужчина. Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке на КПП «ДНР» «Горловка» скончался мужчина, ехавший с подконтрольной территории. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько.

«На КПВВ "Горловка" зафиксирована смерть мужчины 1951 года, проживающего по адресу: Макеевка, улица Проектная, 107», – пишет Приходько.

Инцидент произошел сегодня.

Мужчина скончался до приезда медиков «скорой помощи».

Информации об обстоятельствах и причинах смерти пока нет.

Напомним, что в начале июня в неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» медпомощь оказывали пожилому мужчине, который перенес тепловой удар.